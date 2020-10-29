Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı
|29 Ekim 2020 08:21
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul Avrupa Yakası ile Tekirdağ için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Büyükçekmece'de başladı
Büyükçekmece'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağmur yağışı etkili olmaya başladı.
Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) tarafından yapılan uyarılarından sonra sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış başladı. Büyükçekmece saat 06.00 sıralarında başlayan yağış trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
29 Ekim 2020 08:52
|Hastaların yüzde 80'inde D vitamini eksikliği tespit edildi
29 Ekim 2020 07:37
|Acil servisler tıklım tıklım
29 Ekim 2020 07:20
|Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası
29 Ekim 2020 06:40
|Meteorolojjiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
29 Ekim 2020 06:30
|Mavi Vatan'ın yeni muhafızı
29 Ekim 2020 06:10
|29 Ekim töreninde liseli genç kız baygınlık geçirdi
28 Ekim 2020 22:30
|Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 15'i hava kirliliğiyle ilişkili
28 Ekim 2020 19:30
|Kent yaşamından vazgeçip ekonomik refahı besicilikte buldu
28 Ekim 2020 19:18
|Koronavirüs hastası: Yüzümü yıkamak için eğilemedim
28 Ekim 2020 19:16