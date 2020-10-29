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Sahte validen pişkin savunma: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum

Adana'da Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları işinsanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp dolandırdığını belirledi.
 29 Ekim 2020 08:30
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Sahte validen pişkin savunma: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum

Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Oğuzhan Deniz'in (30) telefonla aradığı işinsanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nevfel Keskin'e (42) verdiği, Keskin'in de işinsanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi. Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 işinsanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı.

HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek bu bölüme 'fındık ticareti' ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti. Elde edilen delillerin ardından 24 Ekim'de Adana, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Adana'ya getirilen 12 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı.

Çete lideri Nevfel Keskin'in ise tüm suçları kabul ettiği ve "Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum" dediği öğrenildi. Çete lideri Nevfel Keskin (42), Oğuzhan Deniz (30), Hasan Şen(42), Mehmet Pehlivan (51), Sibel Sarısoy (36), Pınar Keskinoğlu (36) ve Meltem Uslu (32), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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