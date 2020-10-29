Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak
|29 Ekim 2020 08:41
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında istihdam edilecek personel için alım ilanının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı aktarıldı.
Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Türk Tarih Kurumuna 62 arkeolojik kazı için 162'si arkeolog, 39'u müze araştırmacısı ve 47'si restoratör olmak üzere toplam 248 personel alımı yapılacak.
Başvurular 2-6 Kasım tarihlerinde "https://basvuru.ayk.gov.tr" adresi üzerinden alınacak. Posta yoluyla ya da elden başvuru kabul edilmeyecek.
Arkeolog ve müze araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 yılı KPSS (B) grubu (lisans düzeyi) KPSSP3 puan sıralaması yapılacakken restoratör unvanlı pozisyon için sadece mesleki uygulama sınavıyla yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personelin istihdam edileceği yer ve sayılar ile başvuru koşullarına ilişkin detaylara "https://www.ayk.gov.tr/s6-haberler/c36-duyurular/sozlesmeli-personel-alim-ilani-2/" adresinden ulaşılabilecek.
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