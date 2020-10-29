İstanbul'da DHKP-C ana yapılanmasına büyük operasyon!
|29 Ekim 2020 08:48
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.
ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI
Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.
ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.
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