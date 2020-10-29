Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 yolcu yaralandı.
|29 Ekim 2020 09:03
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde ilerleyen, bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan 34 LDZ 118 plakalı servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracın devrildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 8 yolcuyu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü.
Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otel odasında tacize 6 yıl hapis istendi
29 Ekim 2020 09:15
|22 yaşındaki genç dalgınlık sonucu feci şekilde can verdi
29 Ekim 2020 08:45
|Sahte validen pişkin savunma: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum
29 Ekim 2020 08:30
|Polis memuru tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu
28 Ekim 2020 22:44
|Başkentte bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
28 Ekim 2020 21:36
|Şanlıurfa'da iki kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
28 Ekim 2020 21:07
|Resim öğretmeni Kübra, arkadaşının evinde ölü bulundu
28 Ekim 2020 19:49
|Cenaze yolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
28 Ekim 2020 18:40
|Otomobilini satan 30 kişiyi dolandırma yöntemleri pes dedirtti
28 Ekim 2020 18:32
|10 kargo şirketinden ortak ilan: Takipçisiyiz!
28 Ekim 2020 18:08