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Otel odasında tacize 6 yıl hapis istendi

Kırıkkale'de gece yarısı mühendis Kardelen Kamişli'nin kaldığı otel odasına girerek onu izleyen Muhammed Seyit S. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme, cinsel taciz' suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Saldırgan ise, ifadesinde "Alkollüydüm hatırlamıyorum" dedi
 29 Ekim 2020 09:15
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Otel odasında tacize 6 yıl hapis istendi

Kırıkkale'de gece yarısı mühendis Kardelen Kamişli'nin kaldığı otel odasına girerek onu izleyen Muhammed Seyit S. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme, cinsel taciz' suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Saldırgan ise, ifadesinde "Alkollüydüm hatırlamıyorum" dedi.

Elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli, 8 Eylül'de iş nedeniyle gittiği Kırıkkale'de konaklamak için bir otelde 201 numaralı odada kaldı. Kamişli, saat 01.00 sıralarında kaldığı odada uyudu. Dava dosyasına göre, saat 02.40 sıralarında uyandığında odasında, kendisini izleyen ve daha önce hiç görmediği bir kişiyi gördü.

Genç kadın korkuyla resepsiyonu aradı. Bunun üzerine şüpheli, çıkartmış olduğu ceketini ve ayakkabısını alarak odadan çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede odaya giren kişinin Muhammed Seyit S. isimli kişi olduğu belirlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, yer verilen teknik inceleme tutanağında, Kamişli'nin kaldığı 221 numaralı odanın sürekli geçiş moduna tanımlandığı, bu sebeple odanın dışarıdan kapı koluna basmak suretiyle açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Hürriyet'iten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre iddianamede "Şüphelinin yaşanan olaylarda kasıtlı davrandığı kanaatine varılmıştır. Kişinin rızası olmadan otel odasına girmenin konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturduğu, şüphelinin gece vakti müştekinin odasına girip onu seyretmesi sonrasında ayakkabılarını ve ceketini çıkartması eylemleri ve odadan çıkmamak için ısrarcı olması eylemleri birlikte düşünüldüğünde, şüphelinin cinsel saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçunu ve cinsel taciz suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Görevliye takipsizlik
Şüpheli Muhammed Seyit S. ise ifadesinde, alkollü olduğu için hiç bir şey hatırlamadığını iddia etti. Savcılık, oteldeki resepsiyon görevlisi Onur K. hakkında ise kamu görevlisi olmadığı için takipsizlik kararı verdi. Kararda, genç kadının otel görevlisi hakkında tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.
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