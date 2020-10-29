1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, ilk nesil yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirterek, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir " uyarısında bulundu
 29 Ekim 2020 09:17
+Aa- Yazdır
'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı

Bingham, ünlü tıp dergisi Lancet için yazdığı makalede, tıp tarihinde hiçbir aşının Kovid-19 aşısı kadar beklenmediğini belirtti.

Salgından kurtulmanın tek yolunun "aşılama" olduğunu kaydeden Bingham, ilk ortaya çıkacak aşılara aşırı iyimser yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Bingham, "İlk üretilecek aşılar muhtemelen mükemmel olmayacak. Yeni nesil aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Aşı Görev Gücü

İngiltere Aşı Görev Gücü, kamu ve özel sektör iş birliğinde potansiyel Kovid-19 aşı çalışmalarını desteklemek, çalışmalara sağlanacak finansmanı harekete geçirmek ve klinik deneyleri takip etmek için halen hükümetin bilim danışmanı olarak görev yapan Sir Patrick Vallance tarafından kuruldu.

Aşı Görev Gücü'nde başkanlık görevini yürüten Kate Bingham, Başbakan Boris Johnson'a aşı çalışmalarıyla ilgili raporlar sunuyor.

Oxford Aşısı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı "AZD1222" için İngiltere ve Hindistan'da 2'nci ve 3'üncü aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD'de 3'üncü aşama klinik denemeler yürütülüyor.

Dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedeflenen aşı adayı için ABD 1,2 milyar dolar kaynak sağlarken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri testlerin başarılı olması halinde şirketten 400 milyon doz aşı satın alma konusunda anlaştı.

Hindistan Serum Enstitüsü (SII) iş birliğiyle denemelerde kullanılmak üzere milyonlarca doz aşı üreten şirket, aşı adayının ekimin sonunda acil kullanıma hazır hale getirilmesini hedefliyordu.

Kaynak: Reuters
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
29 Ekim 2020 08:30		 Fransa'da Ermeniler işe giden Türklere saldırdı, basın görmedi
29 Ekim 2020 07:10
Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın
29 Ekim 2020 00:10		 Almanya, başta restoranlar olmak üzere işletmeler yeniden kapanıyor
28 Ekim 2020 23:04
Fransa, ulusal karantina ilan etti
28 Ekim 2020 22:28		 Almanya'dan, virüs nedeniyle Türkiye geneline seyahat uyarısı
28 Ekim 2020 22:01
44 ülkeden bin 500 hemşire Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
28 Ekim 2020 21:35		 'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
28 Ekim 2020 21:16
Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor
28 Ekim 2020 18:01		 Koronavirüs böyle öldürüyor... Umut 'Aspirin'de
28 Ekim 2020 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:34 - Abonelerden tahsil edilen kayıp kaçak bedeli 5 yıl daha uzatılıyor09:27 - Karayılan itiraf etti! 'Çok önemli komutanımızı kaybettik'09:25 - Çakır ve Polat Alemdar aynı dizide buluşuyor iddiası09:17 - 'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı09:15 - Otel odasında tacize 6 yıl hapis istendi09:03 - Gaziosmanpaşa'da servis aracı devrildi: 8 yaralı
08:52 - İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış08:48 - İstanbul'da DHKP-C ana yapılanmasına büyük operasyon!08:45 - 22 yaşındaki genç dalgınlık sonucu feci şekilde can verdi08:41 - Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak08:30 - Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor08:30 - Sahte validen pişkin savunma: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum
08:21 - Meteorolojiden İstanbul için dolu uyarısı08:06 - İnfaz düzenlemesi cezaevlerini rahatlatmaya yetmedi07:50 - Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı07:37 - Hastaların yüzde 80'inde D vitamini eksikliği tespit edildi07:20 - Acil servisler tıklım tıklım
07:10 - Fransa'da Ermeniler işe giden Türklere saldırdı, basın görmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
İlanda, hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler var
İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
Acil servisler tıklım tıklım
İnfaz düzenlemesi cezaevlerini rahatlatmaya yetmedi
RTÜK Başkanı Şahin'den Tele 1 açıklaması
Sahte validen pişkin savunma: Ben geçimimi dolandırıcılıkla sağlıyorum
22 yaşındaki genç dalgınlık sonucu feci şekilde can verdi
Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Badı saba selam söyle o yare 2
moratoryum 1
markete ayakkabılık almaya gidip saç boyası almak 3
Battık,bittik yaygarasına inat ekonomimize güven artıyor 2
polisevi 1
ders niteliğinde olan efsane replikler 5
türkiye'nin adı osmanlı olarak devam etmeli 1
Yonca Evcimik ile Sertab Erener'in çöp toplaması 4
Charlie Hebdo dergisi 4
28.10.2020 juventus vs barcelona maçı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam