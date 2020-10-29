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Karayılan itiraf etti! 'Çok önemli komutanımızı kaybettik'

İçişleri Bakanlığı'nın 28 Eylül'de öldürüldüğünü duyurduğu 'kırmızı listede' yer alan örgütün sözde Botan saha sorumlusu Agit Civyan" kod adlı Vahdettin Karay'ın ölümü örgüt elebaşısı Murat Karayılan'ı sarstı. Kanlı terör örgütünün en tepesindeki isim olan Karayılan "Çok önemli bir komutanımızdı" itirafında bulundu.
 29 Ekim 2020 09:27
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Karayılan itiraf etti! 'Çok önemli komutanımızı kaybettik'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla peş peşe darbe vurup tükenme noktasına getirdiği kanlı terör örgütü PKK, kayıplarını teker teker itiraf ediyor.

Terör örgütü PKK'nın sözde Askeri Komuta Konseyi Üyesi ve Botan saha sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Agit Civyan" kod adlı Vahdettin Karay ile korumaları Tekin Yıldırım ve Xelil Kavus 11 Eylül'de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi.

25 YILDIR DAĞDA KARAYILANIN SAĞ KOLUYDU

Murat Karayılan'ın sağ kolu olan ve kırmızı kategoride 10 milyon ödülle aranan Karay, 1995 yılında üniversiteyi terk ederek örgüte katılmış ve 25 yıldır birçok kanlı eylemde yer almıştı.

Karay'ın öldürülmesi, örgütün elebaşısı Murat Karayılan'ı korkuttu. Karayılan örgütün internet üzerinden yayın yapan televizyonunda, Karay'ın öldürülmesinin büyük kayıp olduğunu söyledi. Karayılan, kayıplarının büyüklüğünü "Egid arkadaş, ideolojik, örgütsel ve askeri açıdan kendisini yetiştirmiş ve eğitmiş bir yoldaştı. En zor alanlarda, Zagros, Zap ve Botan gibi alanlarda uzun yıllar pratik yapan çok önemli bir komutanımızdı. Kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" sözleriyle itiraf etti.

Sırrıberk Arslan
Sabah
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