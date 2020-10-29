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Çakır ve Polat Alemdar aynı dizide buluşuyor iddiası

Kurtlar Vadisi dizinin sevilen iki karakterini canlandıran isimlerin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir araya geleceği konuşuluyor. Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın, EDHO'da olacağı iddia edildi.
 29 Ekim 2020 09:25
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Çakır ve Polat Alemdar aynı dizide buluşuyor iddiası

Bir döneme damgasını vuran ve en çok izlenen yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi'nin yankıları hala sürüyor. dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi dizisi işlediği konular ve oyuncularıyla uzun süre Türk halkının gönlünde taht kurmuştu.

Hatta Kurtlar Vadisi dizisinin devamı çekilsin diye izleyici çok baskı yapmıştı. Dizide Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Şimdilerde ortaya atılan iddia ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Polat Alemdar olarak dizide yer alan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olacağı iddia edildi.

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran ve şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile yeniden aynı projede buluşacak olması izleyicilerde heyecan yarattı.

İddiaya göre Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak. Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Şaşmaz'ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Peki, EDHO'ya katılacağı konuşulan Necati Şaşmaz kimdir?

Abdulkadir Şaşmaz'ın oğludur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. 15 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı. ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiği sırada geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.

Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden İstanbul'da Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.

Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz, özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor" sözleri ile dile getirdi.

Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yaptı. Raci Şaşmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilahi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktardı. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilahi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta topladı.

Kaynak: İnternet haber
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