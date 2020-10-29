'Hobi bahçeleri' tartışması yasayla bitti

Tarım arazilerinde yapılaşmanın ve niteliğinin bozulmasının önünü açtığı gerekçesiyle tartışma yaratan 'hobi bahçeleri'ne ilişkin yasa değişikliği yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni teklifin yasalaşmasının ardından tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla parçalanmasının önüne geçildi.

Yasadaki boşluğun istismar edilerek, hobi bahçelerinin tarım arazilerinin bölünüp parçalanması için kullanıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hobi bahçesi sorununu en kısa zamanda çözmüş olacağız" demişti.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

'Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler' yapılması hakkında yasalaşan kanuna göre tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirildi. Tarım arazilerinde plan ve projelere aykırı hareket edenlerin valiliklerce tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlara artık, 1000 liradan az olmamak üzere, bozulan arazinin metrekaresi hesaplanarak ve her metrekare başına 10 lira idari para cezası uygulanacak.

ÇİFTÇİ-SEN: BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİLERİNDE YAPILAŞMA YÖNTEMİYDİ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'hobi bahçeleri' teklifi olarak da bilinen yasayı değerlendiren Çiftçiler Sendikası Genel Başkanı Ali Bülent Erdem, "Hobi bahçeleri bizim geçmişte de karşı çıktığımız bir sorundu" dedi. Hobi bahçelerinin birinci sınıf tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması için uygulanan bir yöntem olduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu: "Tarım arazileri parçalara ayırılıyor. Daha sonra bu bu topraklar üzerinde bina, baraka ne ise inşa ediyorlar. Sonrasında zaten imar affı gibi uygulamalardan yararlanıyorlar. Böylelikle bölgeler tarım arazileri olmaktan çıkıyor. Biz bu kanun teklifi gelmeden öncede konuyla ilgili sorunları dile getirmiştik. Kooperatifler aracılığı ile amaç dışı kullanım meydana geliyordu. Bu yüzden yasanın bu haline karşı çıkmamak lazım. Tarım arazilerini bu şekilde koruyacaksak, enerji şirketlerine de aynı şekilde yaklaşılması gerekiyor."

Osman Çaklı / Gazete Duvar