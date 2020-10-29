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İstanbul Havalimanı 2 yılda 72 milyon yolcu ağırladı

İki yıl önce açılan İstanbul Havalimanı, bu sürede 72 milyona yakın yolcu ağırladı. Havalimanı pandemi döneminde sağlık önlemleriyle de ön plana çıktı
 29 Ekim 2020 09:42
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İstanbul Havalimanı 2 yılda 72 milyon yolcu ağırladı

Cumhuriyetin 95'inci yılında açılışı yapılan İstanbul Havalimanı (İHL) geride bıraktığı iki yılda yaklaşık 72 milyona yakın yolcuya ev sahipliği yaptı. Koronavirüs salgınına rağmen mevcut yatırımlarına devam ederek 3'üncü bağımsız pistini hizmete alan ve uçak taksi sürelerini yüzde 50 oranında azaltan havalimanı, salgın süresince aldığı sağlık önlemleriyle de ön plana çıktı. İstanbul Havalimanı 'Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı alan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

GEÇEN YILIN % 40'INA SAHİBİZ

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiği ve havacılık sektörünün geleceği ile ilgili İngiliz Sky News televizyonuna değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, salgının başladığı mart ayından sonra ilk iki ay sıfır hacme sahip olduklarını ve Türkiye'de 1 Haziran itibariyle uçuşların yeniden başladığını hatırlattı. Samsunlu "Şu anda geçen yıl bu zamanlarda var olan hacmin sadece üçte birine sahibiz. Hava trafik kısmına baktığımızda 2019 rakamlarının yüzde 40'ı kadar trafik mevcut" şeklinde konuştu.

GLOBAL YAKLAŞIM ŞART

Önümüzdeki dönemde sektörün önünün açılması ve iyileştirme sürecine geçilmesi gerektiğini belirten Samsunlu, "2019 rakamlarına 2022 ve hatta 2023'ten önce ulaşamayacağız. Bu nedenle global olarak sektörü yeniden canlandırmamız gerekiyor. Havacılık sektörü günümüzdeki gibi kötü kalmaya devam ederse turizm ve diğer hizmet sektörleri üzerindeki etkisi oldukça büyük olacak. Çözüme ulaşmak için global bir yaklaşım izlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ZAFER ANITI İNŞA EDİYORUZ

7 Haziran 2014'te temel atma töreninin yapıldığı İstanbul Havalimanı, kısa sürede tamamlanarak 29 Ekim 2018'de hizmete başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen temel atma töreninde Başkan Erdoğan, "Bugün biz sadece bir havalimanı değil aslında Zafer Anıtı inşa ediyoruz" diyerek projenin büyüklüğüne dikkat çekmişti.

Cevdet Özdemir

Sabah
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