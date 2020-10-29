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İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 97 yıl önce bize bu mirası bırakan o fedakar insanların inançları ve arzuları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada, inançlarından, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir
 29 Ekim 2020 09:50
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelecek nesillere terör ve mazisini unutmuş bir ülke bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Bilakis, 2023'e ait tüm hedeflerimize ulaşmaya ve 1923'teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "İnsan yedisinde neyse, yetmişinde de odur." sözünü hatırlatarak, milletlerin de hatta ülkelerin de böyle olduğuna işaret etti. Soylu, tarihi boyunca merhamet ve vicdanın kalesi olmuş Türk milletinin en nadide eserlerinden birisi olan Cumhuriyetin, 20. yüzyılın insanlık dışı sömürge mücadelesi içinde doğduğunu ve bugün 97 yaşına ulaştığını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece 'güçlünün güçsüzü ezmediği bir dünya' isteyen, sadece kendi ülkesinde kendi inancını özgürce yaşamak isteyen; bin yıldır üzerinde yaşadığı bu vatanı çocuklarına daha müreffeh bir ülke olarak emanet etmek isteyen bu toprağın çocukları, Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir mücadeleye imza atmış ve atalarından aldığı emaneti, ay yıldızlı bayrağımız ve güzel Cumhuriyetimizle geleceğe taşımıştır. 97 yıl önce bize bu mirası bırakan o fedakar insanların inançları ve arzuları doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışmanın hakim kılınmak istendiği bir dünyada, inançlarından, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak yoluna devam etmektedir.

Biz çocuklarımıza terörü miras bırakmayacağız. Biz çocuklarımıza fakirliği, demokrasi dışı müdahaleleri, emperyalist baskılarla inançlarımızdan ve değerlerimizden ayrılmış, mazisini unutmuş, köklü devlet geleneğinden sıyrılmış bir ülke bırakmayacağız. Bilakis, 2023'e ait tüm hedeflerimize ulaşmaya ve 1923'teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanını duymaktayız.

İşte bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz millete tarih sahnesinde yeni bir perde, bizlere yeni bir ufuk açan güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş bütün kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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