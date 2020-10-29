'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
|29 Ekim 2020 10:27
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay hayata geçirilen uygulama kapsamında 36 günde yaklaşık 420 bin kişi uygulamadan yararlandı.
Ehliyet kimliğin içinde
Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 112 bin 263 kişi kimlik kartı başvuru esnasında, 307 bin 146 kişi ise mevcut kimlik kartına uygulamayı entegre ettirdi.
Yerli yazılım kullanıldı
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar İçişleri Bakanlığı mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.
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