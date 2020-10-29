TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
|29 Ekim 2020 10:49
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ''göçmen kaçakçılığı'' ve ''insan ticareti'' yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Erciş ilçesinde şüphe üzerine E.K.'nin kullandığı TIR'ı durduran ekipler, arama yaptı.
Aramada, TIR'ın dorsesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 210 kaçak göçmen yakalandı.
DORSE KAPISI SAHTE GÜMRÜK MÜHRÜ İLE KAPATILMIŞ
TIR'ın kapalı kasa dorse kapısının, sahte olduğu değerlendirilen ''gümrük mührü'' ile kapatıldığı ve araç içerisinde yapılan aramada ise sahte sevk irsaliyesi ele geçirildiği belirtildi.
TIR şoförü E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.
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