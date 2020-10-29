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Türkiye'de iki yeni nükleer santral için çalışmalar sürecek

Gelecek yıl, Akkuyu NGS'ye ek olarak iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek- Bu kapsamda, bir projeye yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülkeyle resmi anlaşmaya varılacak- EPİAŞ bünyesindeki elektrik ve gaz ticaret platformanlarının yeni piyasa ürünleriyle geliştirilmesi için sürdürülen faaliyetler çerçevesinde vadeli doğal gaz piyasası işetmeye alınacak
 29 Ekim 2020 11:13
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Türkiye'de iki yeni nükleer santral için çalışmalar sürecek

- Türkiye'de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS'nin kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek.

AA muhabirinin 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de NGS'ler elektrik enerjisi üretim portföyüne dahil edilecek, nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecek ve kurumsal kapasite güçlendirilecek.

Bu kapsamda, temeli 2018'de atılan ve ülkemizin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'nin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin elektik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi 2023'te devreye alınacak.

Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletmeye alınması planlanıyor.

Programa göre gelecek yıl, Akkuyu NGS'ye ek olarak iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek.

Bu çerçevede, bir projeye yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülkeyle resmi anlaşmaya varılacak.

Diğer NGS projesine yönelik de yer lisansı başvurusunun yapılması sağlanacak.

- Doğal gazda yapılacak çalışmalar

Programa göre, her biri yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz sevk kapasitesine sahip Hatay-Dörtyol FSRU bağlantı hattı ile Edirne-Saros FSRU iskele ve bağlantı hattı yatırımlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Gaz formundaki miktarı 102 milyon metreküpe eşit 170 bin metreküp LNG depolama kapasitesi ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip BOTAŞ'ın yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'nin üretimi tamamlandı. Testlerinin tamamlanmasının ardından geminin yıl sonuna kadar teslim alınması ve iletim sistemine bağlantısının yapılması planlanıyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi'ne ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bu tesislerin tamamlanması toplam doğal gaz yeraltı depolama kapasitesini 10 milyar metreküpe çıkaracak.

Gelecek yıl, Tuz Gölü'nde 6 kavernada ilk gaz dolum çalışmaları tamamlanarak devreye alınacak, 40 kavernanın derin sondajı tamamlanacak, 18 kavernada çözme faaliyetine başlanacak. Kuzey Marmara'da ise iki platform üzerinden toplam 18 kuyuda sondaj faaliyetlerine başlanacak ve kara boru hatları yapımı tamamlanacak.

Saros FSRU projesinde de iskele yapımı kapsamında deniz dolgusu ve çelik kazıkların çakımı, kıyı kesiminde boru hattı güzergah ve kanal açma işleri tamamlanacak.

Enerjide üretici ve tüketici bölgeler arasında bulunan Türkiye'nin jeostratejik konumunun etkin biçimde kullanılmasıyla bir enerji ticaret merkezi olması ve EPİAŞ bünyesindeki elektrik ve gaz ticaret platformanlarının yeni piyasa ürünleriyşe geliştirilmesi için faaliyetler etkin şekilde sürdürülecek. Bu kapsamda, vadeli doğal gaz piyasası işetmeye alınacak.

- Gaz keşfinin avantajları

Sakarya doğal gaz sahasındaki rezervin ve bulunması muhtemel yeni rezervlerin üretime geçmesiyle enerjide dışa bağımlılık, cari açık ve dış ticaret açığı olumlu yönde etkilenecek.

Enerjide yüksek oranda dışa bağımlılık nedeniyle son kaynak tedarikçinin katlandığı enerji maliyetleri azalacak.

Öte yandan, uzun dönemli mevcut doğal gaz alım anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesi sürecinde keşfedilen doğal gazın başta fiyat olmak üzere Türkiye'ye önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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