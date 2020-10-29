Piyasalarda Dolar/TL 8,30 seviyesinden işlem görüyor
|29 Ekim 2020 11:15
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Dolar/TL, yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu yeni güne yükselişle başlamasının ardından 8,2990 seviyesinde bulunuyor.
Dün, en düşük 8,1860 ve en yüksek 8,3254 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 8,2607'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de uluslararası piyasalarda yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,5 üzerinde 8,2990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 9,7490'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 10,7910'dan satılıyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 93,4 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi 1,1745 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda gündeme gelen sıkı tedbirlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin de risk algısını artırdığını söyledi.
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt içinde piyasaların kapalı olduğunu anımsatan analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
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