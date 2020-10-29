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O ilçede, kablolar çalındığı için öğrenciler uzaktan eğitim alamıyor

Sultangazi'de, 1 ay önce çalınan bakır kablolar yüzünden internet erişimi sağlanamıyor. İnternet olmadığı için yüzlerce öğrenci uzaktan eğitim alamayarak mağdur oldu. Polis, şüpheliyi başka bir mahallede kablo çalarken suç üstü yakaladı.
 29 Ekim 2020 11:20
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Sultangazi Merkez Habipler Mahallesi 2724 Sokak'ta yaklaşık 1 ay önce havadan direklerle gelen bakır kablolar çalınınca bölgeye internet erişimi kesildi. Yaşanan hırsızlık olayından sonra kabloların bir bölümü yerlere saçılırken, kabloların bağlı olduğu bir direğin de yerinden söküldüğü görüldü. 200 hanenin bulunduğu sokakta yüzlerce öğrenci mağdur oldu. İnternet erişimi sağlanamadığı için öğrenciler, uzaktan eğitimden yararlanamıyor. İnternetsiz kalan sokak sakinleri, durumu yetkili kuruma bildirmesine rağmen sonuç alamadıklarını ifade ediyor

"ÇOCUKLAR UZAKTAN EĞİTİM ALAMIYOR"

Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, "Sabit internet hatları için geçen kabloları eritip, içindeki bakırları alabilmek için kesip, çalmışlar. Bu sokakta 200'den fazla hanemiz var. Yaklaşık 1-1,5 aydır özellikle çocuklarımız sabit interneti bundan dolayı kullanamıyorlar. Uzaktan eğitim gören çocuklarımız ebeveynlerinin cep telefonu internetini kullanarak eğitim görmeye çalışıyorlar. 1-1,5 aydır bu sokağımız ve yaklaşık 400 tane çocuğumuz mağdur. 1 ay önce yetkili kuruma müracaatımız oldu. Bize en son 'Biz oraya hizmet getirdik, çalmışlar. Maliyeti yüksek. Şu anda bir şey yapamıyoruz' denildi. Hiçbir çocuğumuz sabit interneti kullanamıyor. Burası gecekondu mahallesi. Ailelerin de durumları belli. İnsanların durumu yok. Aylık alabilecekleri 3- 4 Gigabyte internet, o da 2-3 derste bitiyor. Geri kalan zamanlarda çocuklar eğitimini alamıyorlar" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, konuyla ilgili çalışma yürüten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Merkez Habibler Mahallesi'ndeki kabloları çalan 1 kişiyi İsmetpaşa Mahallesi'nde geçen hafta yer altındaki kabloları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladığı öğrenildi.

DHA
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