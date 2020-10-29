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Kovid-19 süreci tek kullanımlık bardaklara talebi artırdı

Malatya'da tek kullanımlık karton bardak üreten girişimci iki kardeş, talebe yetişmek için yoğun mesai yapıyor- Girişimci Onur Özkaya: "Koronavirüsten dolayı çift vardiyaya döndüğümüz için üretim sayımız daha da arttı. 2 ayda 5 milyon bardak üretip, sattık"- "İzmir, Elazığ ve Adıyaman'dan müşterilerimiz var
 29 Ekim 2020 11:24
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Kovid-19 süreci tek kullanımlık bardaklara talebi artırdı

- Malatya'da tek kullanımlık karton bardak üreten girişimci Onur ve Emre Özkaya kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde artan talebe yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla beraber hijyen malzemelerinin yanı sıra vatandaşların tek kullanımlık ürünlere talebi arttı.

Malatya'da tek kullanımlık karton bardak üretimi yapan Onur ve Emre Özkaya kardeşler de talepleri karşılamak için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Onur Özkaya, AA muhabirine, uzun zamandır düşündükleri karton bardak üretimini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sayesinde hayata geçirdiklerini söyledi.

Karton bardağa pandemi sürecinde fazla talep olduğunu aktaran Özkaya, "Tek vardiya çalışırken çift vardiya çalışmaya başladık. İşlerimiz daha da artmaya başladı. İnşallah bu hastalık bir an önce biter. Ama dediğim gibi bu süreç işlerimizi artırdı. Bu talepleri daha çok çalışarak karşılayabiliyoruz." dedi.

Tek kullanımlık karton bardakların plastik bardaklara göre daha hijyenik olduğunu dile getiren Özkaya, şöyle devam etti:

"İzmir, Elazığ ve Adıyaman'dan müşterilerimiz var. Allah nasip ederse daha çok kente göndereceğiz. Biz bu işe girerken pet bardak işini de düşündük ama karton bardağı geri dönüşümü olduğu için seçtik. Karton bardak daha hijyenik ve geri dönüşümü var. Diğer bardaklarda kimyasal madde kullanılıyor ama bunda öyle bir madde yok. Bilindiği üzere kafe, çay ocağı, restoran ve açılırsa düğün salonları kullanıyor. Ondan ziyade artık vatandaşlarımız evlerde de kullanmaya başladı. Onun için işletmemizi sanayi bölgesi değil de mahallemizde açtık."

- "2 ayda 5 milyon bardak üretip, sattık"

İşletmeyi kardeşiyle beraber açtıklarını hatırlatan Özkaya, işlerinin günden güne daha da iyi olduğunu söyledi.

Üretimde kullandıkları makinenin 7/24 esasına göre çalışabildiğini ifade eden Özkaya, "Makine saatte 3 bin bardak üretim kapasitesine sahip. Ayda yaklaşık 2 milyon bardak üretmektedir. İki aydır çalışıyoruz. Koronavirüsten dolayı çift vardiyaya döndüğümüz için üretim sayımız daha da arttı. 2 ayda 5 milyon bardak üretip, sattık." diye konuştu.

- "Çift vardiyaya döndük"

Ağabeyiyle üretim yapan Emre Özkaya ise birçok araştırma sonucunda işletmeyi açtıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Gaziantep ve İstanbul'a eğitime gittik ve karar verdik. Devletin destek verdiğini öğrendik. Projemi hazırladım ve sundum. Genç girişimci olduğum için onay verdiler. İlk başta tek vardiya düşünüyorduk. Üretim kapasitemiz yetiyordu. Koronavirüsten dolayı çift vardiyaya döndük. Günlük ortalama 15 koli yapıyorsak yoğunluktan dolayı 30-40 koliye çıkardık."
Anadolu Ajansı
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