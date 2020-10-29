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Hatay'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Defne ilçesinde 62,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
|29 Ekim 2020 12:02
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Hatay'ın Defne ilçesinde 62,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulundurulduğu belirlenen Armutlu Mahallesi'ndeki 2 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde 62,5 litre sahte içki ele geçirildi, A.B. ve A.T. gözaltına alındı.
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