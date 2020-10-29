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Burdur'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
|29 Ekim 2020 12:20
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Serkan Erkal idaresindeki 15 HG 263 plakalı motosiklet, Konak Mahallesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Gölhisar Öğrenci Yurdu mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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