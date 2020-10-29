Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından yurdun batısı yağışlı havanın etkisine girdi.

Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış var.

Yağışlar devam ederken Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada şöyle denildi: "Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."