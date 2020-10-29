1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Meteoroloji yağışlara ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni serin ve yağışlı havanın hafta sonu ve önümüzdeki hafta etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
 29 Ekim 2020 12:12
+Aa- Yazdır
Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından yurdun batısı yağışlı havanın etkisine girdi.

Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış var.

Yağışlar devam ederken Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada şöyle denildi: "Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi
29 Ekim 2020 13:23		 Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi
29 Ekim 2020 12:54
Akdeniz'de önce hortum sonra girdap
29 Ekim 2020 12:25		 Kovid-19 inme riskini artırabilir
29 Ekim 2020 11:36
'Kaybettiğimiz hastanın serviste yatan ailesine haber vermek çok zordu'
29 Ekim 2020 11:18		 İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu
29 Ekim 2020 11:13
Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor
29 Ekim 2020 10:59		 Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs hastalarında aspirin kullanıyoruz
29 Ekim 2020 10:53
Ateş Kara, kafa karıştıran açıklamalara karşı uyardı!
29 Ekim 2020 10:13		 Virüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
29 Ekim 2020 09:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü13:23 - Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi13:19 - Bir babanın yıkıldığı an... Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü13:17 - 3 tanesi 40 lira, kilosu 800 lira13:11 - O ilçede eğitime 14 gün ara verildi13:08 - Karantinada kalan Vali uyardı: Ne olursunuz bunun şakası yok
13:08 - Fransa'da bir kez daha bir kadının başı kesildi13:05 - Cezaevi arkadaşıyla, kayınvalidesinin evini soydu13:05 - MHP'den Davutoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir12:57 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor12:54 - Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi12:44 - Altının onsu 1.880 dolar seviyelerinde
12:43 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaret etti12:35 - Ticaret Bakanı Pekcan OECD toplantısında konuştu12:28 - Şarkıcı Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak12:26 - İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar12:25 - Akdeniz'de önce hortum sonra girdap
12:20 - Burdur'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak
Acil servisler tıklım tıklım
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
İnfaz düzenlemesi cezaevlerini rahatlatmaya yetmedi
İlanda, hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atlas dergisi 1
28.10.2020 başakşehir vs paris sg maçı 1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1
şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 1
arjantin 1
güne mutlu başlamak 1
matematik dersi almak 1
aynı maskeyi günlerce kullanmak 1
yormak 1
dünya pi günü 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam