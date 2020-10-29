Akdeniz'de önce hortum sonra girdap
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu.
|29 Ekim 2020 12:25
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Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hortum oluştu.
Kentte gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Patara Antik Kentinin bulunduğu Gelemiş Mahallesi açıklarında denizde oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, sağanaktan dolayı ilçede şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını, gerekli bütün önlemleri aldıklarını söyledi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise belediye olarak olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olduklarını kaydetti.
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