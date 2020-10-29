İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar

Koronavirüs nedeniyle sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve döviz kurunun da etkisiyle yükselişe geçen fiyatlar ikinci el araç piyasasını da doğrudan etkiliyor.

Araç alacak çok sayıda kişi sıfır taraftaki rakamları görüp ikinci ele yönelince ister istemez fiyatlar da uçuşa geçiyor.

120 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARMANIZ GEREK

Öyle ki; sektör temsilcilerine göre neredeyse her gün değişen fiyatlar yüzünden bugün ikinci el araç alacak bir vatandaşın ayırması gereken ortalama bütçe en az 120 bin TL bandına çıkmış durumda. Oysa ki bu oran 6-7 ay öncesine kadar 70-80 bin TL aralığındaydı. Bu hesaplamadan da anlaşılacağı üzere fiyatlara gelen zam yüzde 80'e yaklaşmış durumda.

İlan sitelerinde çok sayıda sahte ve gerçeği yansıtmayan ikinci el araç ilanı bulunuyor.



FİYATLARA YAPAY MÜDAHALE!

Ancak ikinci elde fiyatların yükselmesinin tek nedeni şüphesiz sıfır araç tarafındaki tedarik sıkıntısı ve değişen döviz kurları değil. İkinci ele yönelik ortaya çıkan eğilimi daha büyük kar kapısına döndürmek isteyenler fiyatları da yapay olarak sürekli yukarı yönlü manipüle ediyor.

OPSİYON YALANI ORTAYA ÇIKTI

Bunun en bariz örneklerinden birini ise yenisafak.com, geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği ikinci eldeki opsiyon yalanı ile deşifre etmişti. Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıkmış, söz konusu ilanların sayısının da sadece bir ilan sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.



Kimi satıcıların yüksek fiyatlı ilan çıktıkları araçlarını opsiyonlayarak piyasayı yükselttiği ortaya çıkmıştı.



YÜZDE 15'LİK DÜŞÜŞ DE DURDURAMADI

Fiyatların uçuşa geçip geçtiğimiz yıla göre neredeyse ikiye katlanmasından ötürü ikinci el araç satışlarında eylülde bir önceki aya göre yüzde 15 düşüş gerçekleşirken, mevcut fiyatlardan tatmin olmayan fırsatçılar ise fiyatları daha da yukarı taşımak için her türlü yönteme başvurmaya devam ediyor.

FİYAT ARTIRIMI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORLAR

İlan sitelerindeki opsiyon yalanının ardından aynı marka ve modele ait araçlar üzerinden kurulan ve genellikle söz konusu araçlara yönelik bilgi alışverişinin yapıldığı sosyal medya ve Whatsapp gruplarına sızan fırsatçılar, paylaştıkları mesajlarla aracını satışa çıkarmış grup üyelerine fiyat artırmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

KASASINA GÖRE 20 BİN TL'YE ÇIKIYOR

Paylaştıkları mesajlarda fiyat artışlarının yapılacağı tarihi de veren fırsatçılar, fiyatlardaki artışların doğru orantılı olması ve alıcıların kafasında söz konusu markaya ait ortalama bir fiyat oluşması için de yapılacak zamları kendileri belirliyor. Fırsatçıların fiyat yükseltmek için gruplarda paylaştığı mesajda model ve kasasına göre değişen artışların 10 ile 20 bin TL arasında olduğu görülüyor.

Kenan Biter