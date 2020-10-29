1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde karekod ve barkod kısımları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
 29 Ekim 2020 12:54
+Aa- Yazdır
Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınçay Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde, birçoğunun karekod ve barkod kısımları kesilmiş ve yırtılmış 4 bin 308 kutu, 26 bin 760 tablet ve 23 şişe ilaç ile 2 bin 395 hap ele geçirildi.

Şüpheliler A.A. ve A.H. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi
29 Ekim 2020 13:23		 Akdeniz'de önce hortum sonra girdap
29 Ekim 2020 12:25
Meteoroloji'den bir uyarı daha: Balkanlar'dan soğuk hava geliyor
29 Ekim 2020 12:12		 Kovid-19 inme riskini artırabilir
29 Ekim 2020 11:36
'Kaybettiğimiz hastanın serviste yatan ailesine haber vermek çok zordu'
29 Ekim 2020 11:18		 İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu
29 Ekim 2020 11:13
Hastaneye yatırılan her 100 korona hastasından biri felç oluyor
29 Ekim 2020 10:59		 Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs hastalarında aspirin kullanıyoruz
29 Ekim 2020 10:53
Ateş Kara, kafa karıştıran açıklamalara karşı uyardı!
29 Ekim 2020 10:13		 Virüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
29 Ekim 2020 09:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü13:23 - Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi13:19 - Bir babanın yıkıldığı an... Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü13:17 - 3 tanesi 40 lira, kilosu 800 lira13:11 - O ilçede eğitime 14 gün ara verildi13:08 - Karantinada kalan Vali uyardı: Ne olursunuz bunun şakası yok
13:08 - Fransa'da bir kez daha bir kadının başı kesildi13:05 - Cezaevi arkadaşıyla, kayınvalidesinin evini soydu13:05 - MHP'den Davutoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir12:57 - Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor12:54 - Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi12:44 - Altının onsu 1.880 dolar seviyelerinde
12:43 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulus'taki Birinci Meclis'i ziyaret etti12:35 - Ticaret Bakanı Pekcan OECD toplantısında konuştu12:28 - Şarkıcı Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak12:26 - İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar12:25 - Akdeniz'de önce hortum sonra girdap
12:20 - Burdur'da refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak
Acil servisler tıklım tıklım
İnfaz düzenlemesi cezaevlerini rahatlatmaya yetmedi
İlanda, hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
star wars 2
zeytinyağı 2
3 yılda 9 çocuğu olması 2
gluteus maximus 1
enflasyon canavarı 1
Memurlar Net Sözlük Yazarlarının Ruh Halleri 10
kağıt kebabı 1
düyunu umumiye idaresi 1
sahibinin sesiyle okunanlar 5
tek çocuk mu iki çocuk mu sorunsalı 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam