Hatay'da karekod ve barkodları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde karekod ve barkod kısımları kesilmiş ilaçlar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
|29 Ekim 2020 12:54
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Altınçay Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde, birçoğunun karekod ve barkod kısımları kesilmiş ve yırtılmış 4 bin 308 kutu, 26 bin 760 tablet ve 23 şişe ilaç ile 2 bin 395 hap ele geçirildi.
Şüpheliler A.A. ve A.H. gözaltına alındı.
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