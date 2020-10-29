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MHP'den Davutoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir
 29 Ekim 2020 13:05
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MHP'den Davutoğlu'na tepki: Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu'nun, "Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe şartları oluşmayacaktı." ifadelerini kullandığına işaret eden Büyükataman, şu görüşlere yer verdi:

"Yeni kuklacısının kendine ruh üflediğini zanneden siyaset kuklası, elinde günah bavulu, ardında şaibeler, kulağında kendisine fısıldananlarla ekran ekran gezmekte, yalanlar söylemekte, iftiralar savurmaktadır. Büyük Gazi'nin hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de Türkiye Cumhuriyeti devletinin ölüm fermanını okutmaya cüret eden bir kuklanın Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız günün arifesinde Sayın Genel Başkanımıza saldırması da elbette tesadüf değildir."

- "Bahçeli, Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği"

Büyükataman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin menfaatlerine uygun hareket eden her kim varsa destek olduğunu ve her kim de bu değerlere düşmanlık beslemişse karşısında yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin herhangi bir menfaat beklentisi içinde olmadan ve "her ne pahasına olursa olsun" diyerek büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüdüğünü vurgulayan İsmet Büyükataman, şunları kaydetti:

"Sırtında hançerlenmedik yer kalmadığı halde Türk siyasetinin büyük bir vefa örneği olmaya devam eden Sayın Genel Başkanımızı birlikte yol yürüdüklerini yarı yolda bırakmakla suçlamak, ucuz bir yalan, kuru bir iftira ve bayağı bir karakter ürünüdür.

Bir yandan HDP'nin alternatifi olmaya heves eden, diğer yandan okyanus ötesinden medet uman siyasi atıklar ve fosiller bilsinler ki çıktıkları yolda Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki milliyetçi-ülkücü hareket, karşılarında daima heybetiyle duracak, büyük Türk milleti ihanete pirim vermeyecektir."

Anadolu Ajansı
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