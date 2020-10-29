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Fransa'da bir kez daha bir kadının başı kesildi

Fransa'nın Nice kentinde yer alan bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Terör saldırısı olarak değerlendiren saldırıda bir kadının da başı kesilmiş olarak bulunduğu açıklandı.
 29 Ekim 2020 13:08
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Fransa'nın güneyinde yer alan Nice kentinde, ismi açıklanmayan bir saldırgan tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştrildiği belirtildi.

Fransız Polisi, Notre-Dame Kilise'nin yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından 2 kişinin öldüğünü ve bir kadının başı kesilmiş olarak bulunduğunu duyurdu.

Nice Belediye Başkanı Cristian Estrosi, olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve saldırganın "Allahu Ekber" diye bağırdığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini ve saldırganın gözaltında olduğunu söyledi.

Fransa'da 16 Ekim Cuma günü, ortaokul öğretmeni 47 yasındaki Samuel Paty, Charlie Hebdo mizah dersinde çıkan Hz. Muhammed karikatürlerini öğrencilerine gösterdiği gerekçesiyle, 18 yaşındaki bir Çeçen tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü. Ardından, Paty'nin öldürülmesine tepki olarak bazı Fransızlar, Charlie Hebdo karikatürleriyle yürüyüş düzenlemiş ve bu durum ülkedeki Müslümanların tepkisini çekmişti.

Ancak, polisler Nice'teki saldırının nedenin henüz tam olarak anlaşılamadığını ve saldırganın motivasyonunu öğrenmeye çalıştıklarını bildirdi.
NTV
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