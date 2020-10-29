O ilçede eğitime 14 gün ara verildi

Kurul, taşımalı eğitim kapsamında bu beldelerden lise eğitimine gelen öğrencileri 14 gün süre ile yüz yüze eğitimden muaf tutulacağı, ayrıca Çakırlar ve Gümüşsuyu köylerindeki öğrencilerin, artan pozitif vakalar nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamından 14 gün süre ile muaf tutulacağı belirtildi.

Eğitim-öğretime 14 gün ara

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Korona virüs (Covid -19) pozitif vaka ile temaslı sayısının tespit edilmesi sonucu eğitime 14 gün süre ile ara verildiği bildirildi.