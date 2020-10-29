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O ilçede eğitime 14 gün ara verildi

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde artan Koronavirüs (Covid -19) pozitif vaka ile çok sayıda temaslı oluşu nedeniyle 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren İlkokul, Ortaokul ve Kuşu Çok Programlı Lisesi'nde 14 gün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
 29 Ekim 2020 13:11
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O ilçede eğitime 14 gün ara verildi

Kurul, taşımalı eğitim kapsamında bu beldelerden lise eğitimine gelen öğrencileri 14 gün süre ile yüz yüze eğitimden muaf tutulacağı, ayrıca Çakırlar ve Gümüşsuyu köylerindeki öğrencilerin, artan pozitif vakalar nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamından 14 gün süre ile muaf tutulacağı belirtildi.

Eğitim-öğretime 14 gün ara

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa, Çitgöl, Kuşu ve Güney beldelerinde çok sayıda Korona virüs (Covid -19) pozitif vaka ile temaslı sayısının tespit edilmesi sonucu eğitime 14 gün süre ile ara verildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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