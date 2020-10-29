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Bir babanın yıkıldığı an... Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü
Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti
|29 Ekim 2020 13:19
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Gaziantep'te soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.
İslahiye ilçesinde Suriye uyruklu ailenin 3 aylık bebeği Fatma Halaf'ın soluk borusu, annesi Meryem Halaf'ın mama yedirdiği sırada tıkandı.
Yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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