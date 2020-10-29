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3 tanesi 40 lira, kilosu 800 lira

Sezonu bittiği için Şili'den ithal edilen yeşil erik kilosu 800 liradan satışa sunuldu. Uçuk fiyat nedeniyle el yakan eriğin 3 adeti 40 liradan, kilosu ise 800 liraya satılıyor.
 29 Ekim 2020 13:17
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3 tanesi 40 lira, kilosu 800 lira

Yeşil eriğin kilogram fiyatı neredeyse çeyrek altını geçiyor. Sadece birkaç ay önce pazar veya marketlerde kilosu 4-5 liradan satılan yeşil eriğin sezonun bittikten sonra şimdi, 3 tanesi 40 liraya satılıyor.

Yaklaşık 50 gramlık 3 tanesinin fiyatı 40 lirayken, kilosu 800 lirayı buluyor. En çok hamile kadınların aldığı için 'hamile eriği' olarak da bilinen erik, şu an sadece insanların özel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun yanında ölümcül hastalığa yakalanan insanların son isteklerini yerine getirmesi için vatandaşlar il dışından gelerek bu eriği talep ediyor. Bu dönemde Türkiye'de yetişmeyen yeşil erik, Latin Amerika ülkesi olan Şili'den getirildiği için fiyatların bu derecede pahalı olduğu dile getiriliyor.

'Kimse bir kilo almıyor'

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detaylı bilgiler paylaştı:

"Bu erikler Şili'den geliyor. İstanbul'dan bazı illere dağıtılıyor. Bu sezonda bunlar 'Hamile eriği' olarak da biliniyor. Ben 15 senedir bu günlerde bu eriği bulunduruyorum. Türkiye'de bu mevsimde bunlar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği için çok az bulunuyor. Bunlar normal, bizim buralarda kaç gün önce bittiği yeşil eriklerdendir. Ancak ters bir dönemde insanların özel ihtiyaçlarının karşılanması için getirdiğimiz için fiyatlar pahalıdır.

Şu an 3 tanesi 40 liradan satıyoruz. Bu üç tane de yaklaşık 50 gram oluyor. Buna göre kilosu 800 liraya denk geliyor. Ama tabi kimse bir kilo almıyor. Özel istekler doğrultusunda 2-3 paket yani 6 veya 9 tane alıyor. Alıcısı çok mu? Hayır. Ama getirdiklerimizin alıcısı var. Hamile olan kadınların canı çektiği zaman alınıyor. Ayrıca ölümcül hastalığı yaşayan büyüklerinin son isteğini yerine getirmesi için gelip alıyorlar. Kaç gün önce kilo ile sattığımız erik şu an tane tane satıyoruz. O da altın fiyatında diyebilirim.

'İl dışından geliyorlar, kargo ile de isteniyor'

Bu sürede sadece Eskişehir'de değil, çevre illerde de bulunmuyor. Bu nedenle Kütahya, Uşak, Bilecik, Afyon hatta daha da uzak illerden gelip alıyorlar. Mesela Bursa'da bir manava soruyor. O da 'Eskişehir'de var' diye buraya yönlendiriyor. Zaman zaman kargo ile göndermemizi istiyorlar, ama biz kargo ile göndermiyoruz. Gelip alanlara öncelik veriyoruz. Tabi onlar gelirken bir paket almıyor. 5-10 paket alıyor. Bazen burada akrabalar varsa onların aracıyla alıyorlar. Bu şekilde satıyoruz. Önümüzdeki yılın 3. ayına kadar böyle satmaya devam edeceğiz. Fiyatlar daha pahalı olabilir mi? Şu an için bilemem, ama olabilir tabi."
İhlas Haber Ajansı
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