Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı: "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
|29 Ekim 2020 13:23
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