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Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı: "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir."
 29 Ekim 2020 13:23
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Kariye Camii'nin ibadete açılması ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kariye Camisi'nin açılışının ertelendiğini duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesindeki caminin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların devam etmesi nedeniyle açılışın ertelendiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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