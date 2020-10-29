Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü
|29 Ekim 2020 13:25
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Ermenistan Hava Kuvvetlerine ait 2 savaş uçağının Gubadlı yönünde Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri tarafından imha edildiği belirtildi.
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