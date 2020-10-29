İlçenin en büyük köyü ikinci defa karantinaya alındı
|29 Ekim 2020 13:32
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Karabük'ün Yenice ilçesinin en büyük ve en kalabalık köyü olan Değirmenyanı köyü ikinci defa karantina altına alındı.
İlçeye bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla vakanın görüldüğü ve çok sayıda temaslının olduğu tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu salgının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina kararı aldı. 865 kişilik nüfusu ile ilçenin en kalabalık ve en büyük köyü olan Değirmenyanı köyüne giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.
Konuyla ilgili Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yenice ilçesi Değirmenyanı Merkez Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temasının çok fazla olması sebebiyle 29.10.2020 tarihi saat 24.01'den 10.11.2020 tarihi saat 24.00'e kadar 14 gün süre ile mahallenin tamamını kapsayacak şekilde karantina kararı uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Aynı köy 2 Ağustos 2020 tarihinde de birden fazla vakanın görülmesinden dolayı karantinaya alınmıştı.
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