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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

Giresun ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerleşim yerlerinde karantina kararı alındı
 29 Ekim 2020 15:13
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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

GİRESUN

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 16 hane karantinaya alındı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 16 hanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Şebinkarahisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisince yapılan değerlendirmeler neticesinde, Alişar köyüne bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki 16 evin, Kovid-19 sebebiyle ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 176 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 176 ev karantinaya alındı.
Memurlar.Net
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