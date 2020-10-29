3 kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, 54 gün içinde, koronavirüsten hayatını kaybetti.
|29 Ekim 2020 13:58
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Rize'de Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı.
Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül'de İstanbul'da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül'de Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı.
Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti.
3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.
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