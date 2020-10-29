8 aylık bebek yangında öldü, 2 çocuk yaralandı
|29 Ekim 2020 14:11
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Elazığ'da bir evde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 ve 4 yaşındaki kardeşler ise yaralı kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri komşuya giden 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizinden yangın çıktı. Alevler perde ve yatağı tutuşturdu. Bu sırada evden çıkan dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale edip söndürdü. Ekipler 8 aylık Hiranur bebeğin hayatını kaybettiğini belirlerken, 4 yaşındaki Koray ile 2 yaşındaki Kaan K. kardeşleri yaralı olarak kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan çocuklardan 2 yaşındaki Kaan'ın vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yaralı kardeşler ambulansla hastanelere kaldırılırken, bebeğin cansız bedeni ise morga götürüldü.
Komşuda bulunan anne Gonca K. ise durumdan haberdar olur olmaz olay yerine geldi. Anne sinir krizleri geçirirken, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de yangınla ilgili evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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