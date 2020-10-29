Bu ilde de kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu
|29 Ekim 2020 14:25
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Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte koronavirüs vakalarında artış nedeniyle ek kararlar aldı. Kentte kamu kurum ve kuruluşlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sakarya'da koronavirüs vaka sayılarının yüzde 76 oranında arttığını açıklamasının ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, ek kararlar aldı. Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydın Kutlu, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da katıldığı toplantıda, şehir genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu zorunlu hale getirilirdi, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerin 2 katına çıkarılmasına karar verildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesine, il genelinde denetimlerin iki katına çıkarılmasına ve fabrika ile işletmelerde molalara dönük özel önlemler alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Sevgili Sakaryalılar;Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) October 29, 2020
Aldığımız ek kararlar ile;
👉🏻Kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu getirilmesine
👉🏻İl genelinde denetimlerin iki katına çıkarılmasına
👉🏻Fabrika ve işletmelerde molalara dönük özel önemler alınmasına karar verilmiştir.
Tedbirlere hassasiyetle uyalım. pic.twitter.com/X8hcFSrkB7
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