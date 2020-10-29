1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tansiyon ve şeker hastası doktor koronavirüse yenik düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar, korona virüse yenik düştü. Korona virüse yenik düşen doktorun, havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ağabeyi olduğu öğrenildi
 29 Ekim 2020 14:50
+Aa- Yazdır
Tansiyon ve şeker hastası doktor koronavirüse yenik düştü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Tepeçınar, korona virüse yenik düştü. Korona virüse yenik düşen doktorun, havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Akyazı ilçesinde bir tıp merkezinde çalışan iç hastalıkları uzamanı Dr. Hasan Tepeçınar aktif olarak çalıştığı merkezde korona virüse yakalandı. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen 52 yaşındaki Tepeçınar, evde tedavi gördüğü esnada fenalaşarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Tepeçınar, kılınan cenaze namazı sonrasında Hastane Mahallesi süt fabrikası mezarlığına defnedildi.

Öte yandan doktorun, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ağabeyi olduğu öğrenilirken, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ise sosyal medya hesabında hayatını kaybeden doktor için taziye mesajı yayınladı. Öğütlü taziye mesajında, "Akyazı'da görev yapan ve bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden Dr. Hasan Tepeçınar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum doktorumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman Valisinden uyarı: Hastanede yatan sayısı arzu etmediğimiz düzeyde
29 Ekim 2020 15:08		 Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü
29 Ekim 2020 14:32
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
29 Ekim 2020 13:59		 İlçenin en büyük köyü ikinci defa karantinaya alındı
29 Ekim 2020 13:32
Karantinada kalan Vali uyardı: Ne olursunuz bunun şakası yok
29 Ekim 2020 13:08		 Göksu travertenleri Giresun'un Pamukkale'si olacak
28 Ekim 2020 23:31
Konya'da taziye evinin tabanı çöktü: 11 yaralı
28 Ekim 2020 21:12		 Bu ilde vaka sayısı bir haftada yüzde 15-20 arttı
28 Ekim 2020 19:22
Koronavirüs bu köye uğramadı
28 Ekim 2020 19:05		 Hortumda havalanıp yere düşen otomobilin içinde beli kırıldı
28 Ekim 2020 18:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:13 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi15:10 - Bazı kurumlar 2020/1 KPSS tercihleri sonrasındaki atamaları hala yapamadı15:08 - Adıyaman Valisinden uyarı: Hastanede yatan sayısı arzu etmediğimiz düzeyde14:57 - Muğla'da cesedi bulunan bebeğin annesi tutuklandı14:52 - Öğretmenler koronavirüse yakalandı, eğitime ara verildi14:50 - Tansiyon ve şeker hastası doktor koronavirüse yenik düştü
14:47 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı14:39 - 7 kişinin yaralandığı kazada plaka sökme telaşı14:35 - 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene 52 yıl hapis!14:32 - Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü14:25 - Bu ilde de kamu kuruluşlarında HES kodu zorunlu oldu14:11 - 8 aylık bebek yangında öldü, 2 çocuk yaralandı
13:59 - Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı13:58 - 3 kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti13:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti13:45 - 110 yaşındaki kadın 10 günde koronavirüsü yendi13:36 - 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
13:32 - İlçenin en büyük köyü ikinci defa karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
Acil servisler tıklım tıklım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Esaret 1
Charlie Hebdo dergisi 4
ekrem imamoğlu'nun eyüp sultan camii'nde yasin okuması 1
28.10.2020 başakşehir vs paris sg maçı 1
hele bi çıksınlar sokağa da 4
amfibi 1
Sağlık personelinin istifa,emeklilik ve izin taleplerine sınırla 2
Yeni alınan Giysiyi giymeden önce yıkamak 3
abandone 1
Alkolün olumsuz etkileri 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam