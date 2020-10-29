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Öğretmenler koronavirüse yakalandı, eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmenlerin korona virüse yakalanması ve temaslı olarak karantinaya alınması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi
 29 Ekim 2020 14:52
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Öğretmenler koronavirüse yakalandı, eğitime ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmenlerin korona virüse yakalanması ve temaslı olarak karantinaya alınması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Ekinözü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi'ndeki Çayobası İlk/Ortaokulu'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Ekinözü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Talat Tabur başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçedeki pandemi sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. Toplantı sonrasında açıklanan karar metninde, Covid-19 tedbirleri kapsamında salgının, ilçede ve mahallelerde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla farklı tedbirler alındığı belirtildi.

Kararda, şöyle denildi:

"İlçemiz Kabaktepe Çayobası İlk ve Ortaokulu'nda görev yapmakta olan öğretmenlerimizden bir kısmının pozitif ve temaslı olması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında ara verilerek 9 Kasım tarihinde yeniden başlanılmasına karar verilmiştir."

Karar metninde ayrıca, alınan tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda idari işlem yapılacağı hatırlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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