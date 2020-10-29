Hatay'da DHKP-C operasyonu: 16 gözaltı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı
|29 Ekim 2020 15:20
|+Aa- Yazdır
Hatay'ın Samandağ ilçesinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul merkezli yapılan operasyona Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, terörle mücadele çalışmaları kapsamında Samandağ ve Antakya ilçesinde DHKP-C'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın danışmanı Şahin Kışlakçı'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Enver Altaylı 'FETÖ'nün gayrimeşru işler imamı'ndan Kozinoğlu'nun durdurulmasını istemiş
29 Ekim 2020 16:38
|12 ilde DHKP/C'ye operasyonu: 120 şüpheliye gözaltı kararı
29 Ekim 2020 10:29
|Yazıcıoğlu suikastında FETÖ'cü Adil Öksüz izi
29 Ekim 2020 09:41
|Karayılan itiraf etti! 'Çok önemli komutanımızı kaybettik'
29 Ekim 2020 09:27
|İstanbul'da DHKP-C ana yapılanmasına büyük operasyon!
29 Ekim 2020 08:48
|İstanbul'da DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
29 Ekim 2020 04:33
|Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Ekim 2020 21:58
|5 ilde FETÖ operasyonu: 8 zanlıdan biri tutuklandı
28 Ekim 2020 21:05
|Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 5 zanlı yakalandı
28 Ekim 2020 21:03
|FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisinin cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
28 Ekim 2020 14:03