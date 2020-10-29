Başhekim Yardımcısı koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|29 Ekim 2020 15:26
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İstanbul'da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan dahiliye uzmanı Doktor Engin Türkmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul'da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen 50 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.
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