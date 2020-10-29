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Vakaların arttığı ilde sosyal mesafesiz bayram kutlaması

Eskişehir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Valilik meydanında objektiflere yansılan sosyal mesafesiz kalabalıklar tedirliğinlik uyandırdı
 29 Ekim 2020 15:36
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Vakaların arttığı ilde sosyal mesafesiz bayram kutlaması

Eskişehir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Valilik meydanında objektiflere yansılan sosyal mesafesiz kalabalıklar tedirliğinlik uyandırdı.

Protokol üyelerinin katılımı ile düzenlenen resmi törenlerin ardından Valilik meydanı, Atatürk anıtına çelenk koymak isteyen bazı siyası parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile adeta doldu. Bırakılan çelenklerin önünde toplu fotoğraf çektiren kalabalıkların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözden kaçmadı. Maske kuralına kısmen uyulan kutlamalar sırasında birbirlerine hayli yakın olan kalabalıklar çevrede tedirginlik yaşattı.
İhlas Haber Ajansı
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