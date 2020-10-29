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Denizi yok ama Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı yapılıyor

Denizi olmayan Kayseri'de üretilen ve omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan somonlar, özellikle Japonya ve Rusya başta ülke olmak birçok ülkenin sofralarını süslüyor
 29 Ekim 2020 16:41
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Denizi olmayan Kayseri'de üretilen ve omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan somonlar, özellikle Japonya ve Rusya başta ülke olmak birçok ülkenin sofralarını süslüyor.

Vatandaşlar tarafından 'yerli somon' olarak bilinen ama Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün kararıyla 'Türk somonu' olarak raflardaki yerini alan somon balığı üretimine Kayseri'de tüm hızıyla devam ediliyor. Omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan Türk somonu, 'Kayseri'nin denizi' olarak adlandırılan Yamula Barajı'nda 528 da. alanda kurulu 14 bin 50 ton kapasiteli 16 işletmede üretiliyor. 2019 yılında 193 ton, 2020 yılında bin 400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirilen tesislerde, önümüzdeki yıllarda üretimin 2 bin 500 tona çıkarılması için gerekli planlamalar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri; Türkiye'deki en önemli iç su üretim merkezlerinden bir tanesidir. Özellikle alabalıkla başlayan yol hikayesi artık somona kadar ulaştı. Yamula Barajı içerisindeki üretim sahalarında şu anda özellikle Pınarbaşı'nda yumurtayla başlayan yolculuğu somon olarak artık nihayetlenip sonrasında da ihracata doğru dönmeye başladı. Kayseri iç sularda ki Türkiye'nin en merkezi konumundadır. Biz özellikle o bölge de hem denetimlerimizi hem de kaçak avcılıkla ilgili önlemlerimizi de alıyoruz. Tabi bununla ilgili saha çok geniş. Bu sahayla ilgili üretimin artırılmasında katma değeri daha yüksek ihracata uygun olması, Kayseri için de gerçekten çok önemli. Kayseri; Türkiye'deki alabalık üretimi konusunda en önemli merkezdir. Hem yumurta üretiminde hem de yavru balık üretiminde oldukça iyi bir durumdayız. İnşallah bundan sonra ki süreçte de Yamula Barajı'nda ve diğer barajlarımız da somon üretiminin artırılması konusunda hem özel sektör hem de bakanlık olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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