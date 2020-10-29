İnternetin geleceğini değiştirecek yasa için ABD'de tartışma büyüyor

ABD sosyal medya sitelerini koruyan 230'uncu maddenin değişmesini konuşuyor. Yasanın değişmesi durumunda internette hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Ülkede şu an bireylerin paylaşımları için sosyal medya şirketlerine dava açılması tartışılıyor. Twitter ve Facebook hali hazırda şiddet ve nefret söylemi içeren içerikleri platformundan kaldırıyor fakat yeni kanun ile davalarla uğraşmak istemeyecek sosyal medya şirketlerinin hemen hemen her paylaşımı kaldırmak için bir gerekçeleri olacak.

1996 yılında internetin yaygınlaşmasıyla birlikte Communications Decency Act (İletişimin Uygunluğu Yasası) 230'uncu maddesi yasalaşmış ve kanun ile birlikte kişilerin internette yaptıkları yorumların kendilerini bağladığı, yorumların yapıldığı platformların yasal yükümlülüklerden sorumlu olmadığı belirtilmişti. Bu yasadan alınan güçle birlikte ABD'de sosyal medya şirketleri rahat bir şekilde çalışabiliyordu.

Bugünlerde ise bu yasanın değişmesi gündemde. ABD'li bazı siyasiler sosyal medya şirketlerinin bireylerin paylaşımından da sorumlu tutulmasını istiyor. Böylece şirketlerin daha fazla içeriği platformlarından hızlıca kaldırmaları amaçlanıyor.

KURULUŞ FELSEFESİNDEN UZAKLAŞIR?

Financial Times'ta yer alan habere göre; Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg yasanın tartışılabileceğini belirtirken Google ve Twitter'ın yöneticileri sosyal medyanın yasanın değişmesi durumunda platformların ifade özgürlüğünü öne alan kuruluş felsefesinden uzaklaşacağını anlatıyor.

Kanun hakkında düzenlenen oturumda söz alan Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey yasanın geçmesi durumunda sosyal medya şirketlerinin büyük bir kontrol gücüne sahip olacaklarını ve haklarında dava açılacağını düşündükleri her içeriği sileceklerini söylüyor.

230'uncu maddenin değişmesi için toplanan komisyona başkanlık eden Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, "Söz konusu kanun bir kalkan gibi sosyal medya şirketlerini açılacak davalardan koruyor." derken "Bu bedava geçiş dönemi bitti" ifadelerini kullandı.