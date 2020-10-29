İngiltere'den aşı açıklaması: Noel'den önce dağıtılabilir
|29 Ekim 2020 15:58
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İngiltere, Pfizer aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceğini açıkladı.
İngiliz medyası, ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceğini duyurdu.
İngiltere'de hükümet yetkililerin ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceği tahmininde bulundu. İngiliz medyasının haberine göre, Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Noel'den önce dağıtılmaya hazır olabileceğine inandığı ifade edildi.
"AŞI NOEL'DEN ÖNCE DAĞITILABİLİR"
Haberde, Pfizer'in bu hafta, denemelerin başarılı olması durumunda şirketin, Kasım ayı sonlarında yeterli güvenlik verisine sahip olduktan kısa bir süre sonra ABD düzenleyicilerinden aşı adayının acil durum izni için başvuruda bulunmayı beklediğini aktardı. Öte yandan, İngiltere'nin Pfizer ve AstraZeneca'nın da dahil olduğu altı aşı adayı için tedarik anlaşmasının olduğu ifade edildi.
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