1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İngiltere'den aşı açıklaması: Noel'den önce dağıtılabilir

İngiltere, Pfizer aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceğini açıkladı
 29 Ekim 2020 15:58
+Aa- Yazdır
İngiltere'den aşı açıklaması: Noel'den önce dağıtılabilir

İngiltere, Pfizer aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceğini açıkladı.

İngiliz medyası, ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceğini duyurdu.

İngiltere'de hükümet yetkililerin ilaç firması Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Oxford-AstraZeneca'dan önce hazır olabileceği tahmininde bulundu. İngiliz medyasının haberine göre, Pfizer'ın Alman BioNTech firmasıyla ortak yürütülen koronavirüs aşısının Noel'den önce dağıtılmaya hazır olabileceğine inandığı ifade edildi.

"AŞI NOEL'DEN ÖNCE DAĞITILABİLİR"

Haberde, Pfizer'in bu hafta, denemelerin başarılı olması durumunda şirketin, Kasım ayı sonlarında yeterli güvenlik verisine sahip olduktan kısa bir süre sonra ABD düzenleyicilerinden aşı adayının acil durum izni için başvuruda bulunmayı beklediğini aktardı. Öte yandan, İngiltere'nin Pfizer ve AstraZeneca'nın da dahil olduğu altı aşı adayı için tedarik anlaşmasının olduğu ifade edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Putin'den süpriz Türkiye çıkışı: Masada olmalı
29 Ekim 2020 16:51		 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı
29 Ekim 2020 14:47
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü
29 Ekim 2020 13:25		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44 milyon 774 bini geçti
29 Ekim 2020 09:54
'İlk Kovid-19 aşıları kusurlu olabilir' uyarısı
29 Ekim 2020 09:17		 Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor
29 Ekim 2020 08:30
Fransa'da Ermeniler işe giden Türklere saldırdı, basın görmedi
29 Ekim 2020 07:10		 Kuveyt'te kampanya: Fransız ürünleri yerine Türk ürünlerini kullanın
29 Ekim 2020 00:10
Almanya, başta restoranlar olmak üzere işletmeler yeniden kapanıyor
28 Ekim 2020 23:04		 Fransa, ulusal karantina ilan etti
28 Ekim 2020 22:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Putin'den süpriz Türkiye çıkışı: Masada olmalı16:49 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:41 - Denizi yok ama Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı yapılıyor16:38 - Enver Altaylı 'FETÖ'nün gayrimeşru işler imamı'ndan Kozinoğlu'nun durdurulmasını istemiş16:30 - Hatay Yayladağı'ndaki yangınla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı16:22 - Koronavirüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu
16:13 - Erdoğan-Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi16:05 - Eski halterci spor salonunu talan etti, o anlar kamerada15:58 - İngiltere'den aşı açıklaması: Noel'den önce dağıtılabilir15:56 - 15 yaşındaki kızı, Best Model'de birinci yaptılar15:53 - İnternetin geleceğini değiştirecek yasa için ABD'de tartışma büyüyor15:48 - Prof. Dr. Ateş Kara uyardı: Bazı açıklamalar kafa karıştırıyor
15:44 - 52 gün sonra Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi15:44 - Merkez Bankasından sürpriz altın satışı15:36 - Vakaların arttığı ilde sosyal mesafesiz bayram kutlaması15:26 - Başhekim Yardımcısı koronavirüse yenik düştü15:20 - Hatay'da DHKP-C operasyonu: 16 gözaltı
15:10 - Bazı kurumlar 2020/1 KPSS tercihleri sonrasındaki atamaları hala yapamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Amaçtan uzaklaşıldığı için, MEB tarafından, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında yapılan değişiklikleri onaylıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüse karşı dikkat çeken karar: Vaka evlerinin kapılara uyarı yazısı asılmaya başlandı
Bursa Valisi'nden 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İkinci elde fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
İmamoğlu'nun koronadan 2 gün önce apandisiti alınmış
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına rekor başvuru
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede
Türk Tarih Kurumu 248 personel alacak
Merkez Bankasından sürpriz altın satışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
polisevi 1
hele bi çıksınlar sokağa da 4
şu anda seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz 1
Limon çiçekleri 1
01.11.2020 beşiktaş vs y.malatyaspor maçı 1
yılan adası 1
omuz atmak 1
02.11.2020 antalyaspor vs fenerbahce maçı 2
bitsin artık bu 2020 5
damla balığı 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur 6 İşçi Alacak
İstanbul Estur 1 İşçi Alacak
Giresun Görbel 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 5 İşçi Alacak
Çorum Osmancık Belediyesi 3 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam