Eski halterci spor salonunu talan etti, o anlar kamerada
|29 Ekim 2020 16:05
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Turgutalp Mahallesi'nde bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne gelen Yusuf M., resmi tatil nedeniyle boş olan binaya, camı kırıp, girdi. Yusuf M., 8 odadaki eşyalara elindeki sopayı vurarak zarar verdi. Daha sonra spor salonuna geçti. Voleybol sahasındaki fileyi koparan Yusuf M., LED skorboard tabelası ile tribündeki koltuklar ve spor malzemelerine zarar verdi. Yangın tüplerini de rastgele çevreye sıktı.
Binanın kapısını açık olduğunu görenler, durumu polis ile müdürlük yetkililerine bildirdi.
Polis, şüpheli Yusuf M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Spor salonunda yaklaşık 30 bin lira zarar olduğu bildirildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan Yusuf M.'nin saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin binaya sopayla gelip, eşyalara zarar verdiği anlar yer alıyor.
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