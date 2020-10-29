Putin: Dağlık Karabağ görüşmelerine Türkiye'de katılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan'ın müzakere masasına oturmaları gerektiğini belirterek, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor." dedi.

Putin, video konferans yöntemiyle katıldığı "Rusya Çağırıyor!" adlı etkinlikte çeşitli yatırım şirketi temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Dağlık Karabağ'da ilk çatışmaların etnik meselelerden başladığını savunan Putin, "Sovyetler Birliği yönetimi de insanların güvenliğini sağlayacak etkin bir karar almamıştı, Ermenistan eline silah alarak kendisi adım atmıştı." diye konuştu.

Azerbaycan'ın ise Karabağ'daki 7 bölgenin Ermenistan'la ilişkili olmadığı görüşünde olduğunu belirten Putin, "Azerbaycan, 'Bu toprakları tekrar geri almaya ve Dağlık Karabağ konusunu da halletmeye hakkımız var.' diyor. Herkesin kendi doğrusu var ve basit bir çözüm yok, zira çok karışık bir düğüm var." dedi.

Putin, Rusya'nın mevcut duruma ilişkin açık bir yaklaşıma sahip olduğunu söyleyerek, "Karabağ'da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan'a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Krizin çözümü için ilk etapta çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına oturulması gerektiğini dile getiren Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.