Engelli aracının lastiği patladı, yardımına jandarma koştu
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde engelli aracının lastiği patlayan yaşlı adama jandarma ekipleri yardım etti
|29 Ekim 2020 16:58
|+Aa- Yazdır
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde engelli aracının lastiği patlayan yaşlı adama jandarma ekipleri yardım etti.
Akçaabat ilçesinde yaşayan engelli Ömer Bulut (67), Akçaabat-Meşeli grup yolunda seyir halindeyken kullandığı akülü engelli aracının lastiği patladı. Engelli aracını yolun kenarına çekerek jandarmayı arayan yaşlı adam yardım istedi. Yaşlı adamın yardım isteği üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Bulut'u kucaklayarak ekip arabasına bindirdi. Yaşlı adamı evine bırakan jandarma ekipleri, daha sonra lastiği patlayan engelli aracını tamir ettirdi. Tamir edilen araç Bulut'a teslim edilirken, yaşlı adam yardım isteğini geri çevirmeyen jandarma ekiplerine teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Validen 'Misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin' uyarısı
29 Ekim 2020 17:28
|Denizi yok ama Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı yapılıyor
29 Ekim 2020 16:41
|Koronavirüs tedavisi gören belediye başkanı taburcu oldu
29 Ekim 2020 16:22
|Vakaların arttığı ilde sosyal mesafesiz bayram kutlaması
29 Ekim 2020 15:36
|Adıyaman Valisinden uyarı: Hastanede yatan sayısı arzu etmediğimiz düzeyde
29 Ekim 2020 15:08
|Tansiyon ve şeker hastası doktor koronavirüse yenik düştü
29 Ekim 2020 14:50
|Cumhuriyet Bayramı'nda duygulandıran görüntü
29 Ekim 2020 14:32
|Kaymakam ve belediye başkanı 29 Ekim'i zeybek oynayarak kutladı
29 Ekim 2020 13:59
|İlçenin en büyük köyü ikinci defa karantinaya alındı
29 Ekim 2020 13:32
|Karantinada kalan Vali uyardı: Ne olursunuz bunun şakası yok
29 Ekim 2020 13:08