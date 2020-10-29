Engelli aracının lastiği patladı, yardımına jandarma koştu

KORONAVİRÜSE KARŞI DİKKAT ÇEKEN KARAR: VAKA EVLERİNİN KAPILARA UYARI YAZISI ASILMAYA BAŞLANDI Koronavirüs vakalarının artmasına neden olan ev ziyaretlerine ilişkin Kütahya'da ilginç bir karar alındı. Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif ve temaslı olan vaka evlerinin kapısına 'bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' ibaresi içeren yazı asılmasına karar verdi.