Koronavirüse yakalanan Başkan hastaneye kaldırıldı
Coronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı.
|29 Ekim 2020 17:19
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Geçen hafta virüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tedavi için hastaneye yattığını duyurdu.
Akpolat, ''Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.Tedavi sürecim hastanede devam ediyor" dedi.
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