Validen 'Misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin' uyarısı
Gaziantep Valisi Davut Gül: "Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz. Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen"
|29 Ekim 2020 17:28
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Gaziantep Valisi Davut Gül, "Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz. Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen." paylaşımında bulundu.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte vaka sayılarının arttığına işaret etti.
Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep'te vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Bağ evlerinde her türlü toplu etkinlik yapmak yasaktır. Sosyal hayatı yavaşlatmadan salgınla mücadele edemeyiz. Zorunlu işlerinizi yapıp, misafir kabul etmeden çekirdek ailenizle vakit geçirin lütfen."
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