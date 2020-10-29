'Kaymakamın karıştığı kazaya soruşturma başlatılmadı' iddialarına açıklama
|29 Ekim 2020 17:36
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Çemişgezek Kaymakamı'nın bulunduğu aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı haber ve paylaşımlardaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmayla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması ihtiyacının doğduğu belirtildi.
Trafik kazasının 24 Ekim'de meydana geldiği, kazanın ardından soruşturmayla ilgili ilk işlemlerin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"5271 sayılı CMK'nin 161/6 maddesinde, 'Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına ait olduğu' düzenlenmiştir. Şüpheli Kaymakam M.G'nin hala Elazığ yargı yetkisi çevresinde bulunan Tunceli'nin Çemişgezek Kaymakamı olarak görev yapıyor olması nedeniyle soruşturma yetkisi de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına aittir.
Soruşturma titizlikle devam etmekte olup bazı haber ve paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
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